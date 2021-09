Krajané v Kalifornii oslavili v horském kempu Labor Day

Organizátoři a pamětníci | Foto: Ája Bufka

Labor Day se tradičně se oslavuje první zářijové pondělí. Byl vytvořen dělnickým hnutím na konci 19. století a v roce 1894 se stal federálním svátkem.

Prodloužený víkend pro mnoho Američanů představuje konec léta. Slaví se večírky, pouličními přehlídkami a sportovními akcemi. Pro české a slovenské krajany z celé Kalifornie je už více jak půl století příležitostí k vzájemnému setkávání v kempu v nádherné přírodě.

Češi slavili v kempu bez mobilního signálu

Romana Šilhanová a Martina Nemecek | Foto: Ája Bufka

Setkání letos už po šesté organizovala Martina Nemecek v Hurkey Creek parku. Více jak sto padesát krajanů i jejich psích mazlíčků se sjelo z Los Angeles, San Diega a okolí k třídennímu odpočinku a zábavě v nádherné vysokohorské přírodě. Cesta sem není vůbec jednoduchá. Z Los Angeles trvá dvě a půl hodiny.

Silnice do kopce je plná zatáček, ale dokonale vyasfaltovaná | Foto: Ája Bufka

Ostrá serpentina zatáček vede až do výše přes dva tisíce metrů nad mořem. Na vrcholu díky vodním pramenům rostou vysoké jehličnaté a listnaté stromy a husté křoviny. Dokonce jsou tady i šťavnaté pastviny.

Hurkey Creek park je popisován jako místo, které kolem roku 1900 na jihu pohoří San Jacinto objevil dřevař, německý emigrant. Je tady nedaleko veliké jezero Lake Hemet, v kterém se dají lovit ryby. Zdejší chovatelé koní nabízejí projížďky. Klikaté stezky jsou ideální pro chodce a horská kola. Samotný kemp je příjemným místem pro spojení s přírodou a místní horskou ekologií. "Jediným nedostatkem" kempu je nemožnost připojení k elektřině a především chybí mobilní signál.

U táborák "bodovala" píseň Červená se line záře

Kam se hrabou Queen. Hudebni doprovod tvořily kamarádky Martina a Romana | Foto: Ája Bufka

Dirigentkou pěvecké části byla Martina Nemecek. Spolu s kytaristkou Romanou Šilhanovou rozparádily ohromnou energií desítky dětí, teenagerů i seniorů tak, že sborový zpěv a pohybové kreace se nesly kempem silněji, než když Freddie Merkury a Queens s Bohemian Rhapsody v roce 1986 rozezpívali Wembley.

Nechyběly ani společenské aktivity pro dospělé. Hrál se volejbal, horské stezky lákaly k průzkumům okolí. Táborák byl díky letošním požárním předpisům zakázán, ale k opékání buřtů, trampským písním a lidovkám stejně nikdo nezabránil, tak jako před dvěma roky bouřka. „Tehdy tady vládly hromy a blesky. Liják trval celý víkend a dokonale všechny promočil", vzpomínal Mike Vondruš, jeden z pamětníků.

Foto: Ája Bufka

„Pandemie nás v kempování neovlivnila ani minulý rok, ani letos. Spiš naopak, úplně jsme v kempu zapomněli, že nějaká pandemie vůbec existuje. Vím, že lidé už jsou unaveni ze zákazů a příkazů, i roušek, které v kempu nebyly povinné. Naštěstí nevím o nikom, kdo by tady Covidem onemocněl," uvedla Martina Nemecek, která odpověděla na několik dalších otázek? Třeba, co se u táboráku opéká?

"Tradiční špekáčky nebo párky. Děti milují "S'mores" to je marshmallow zahřátý nad ohněm, který se pokládá mezi sušenky spolu s čokoládou."

Hraje se na kytary. Zpívá se výhradně česky, slovensky anebo i anglicky?

"Účastníci kempu jsou převážně Češi, ale i Slováci, a několik z nich mají manžela či manželku Američany, nebo jinou národnost. Většinou zpíváme automaticky české písničky, ale zazní občas i slovenské. Anglické zřídka. Ne, že bychom se jim vyhýbali, ale žijeme zde s angličtinou všude okolo nás, a tak když máme možnost, rádi přepneme na rodný jazyk.

Hitem a tradici se stala písnička "Červená se line záře". Rozdělíme se do tří skupin a každá začne zpívat v jiném taktu a dohromady to zni krásně. Rok od roku se zlepšujeme, ale na vydání CD to zatím ještě není!"



Co patří k nejoblíbenějším zábavám a co si nikdo nechce nechat ujít?

"Děti se těší na hru "Hledání pokladu", tu připravuje každoročně moje dcera Nicole a dělá to báječně. Sportovní odpoledne letos přilákalo nejen mladší generaci, ale i odvážný tým žen a mužů, kteří soutěžili mezi sebou v běhu v pytlích (vyhrály ženy) a v házení šipek na terč (vyhráli muži). A protože to bylo 1:1, o vítězství rozhodla klasika "kámen, nůžky, papír" a to ve prospěch žen. Vyhrály tak lahev tekutých švestek - Slivovičku.

Druhé místo bylo oceněno Margaritou (mexicky koktejl s tequilou). Po krátké domluvě si tekuté ceny soutěžící propojili ke spokojenosti všech, a poctivě se podělili s ostatními večer u ohně. Takže zvítězili vlastně všichni! Letos bylo počasí jedním slovem úžasné a s krystalově čistým vzduchem to byl nezapomenutelný zážitek krajanů v Kalifornii."

Martina Nemecek se podílí na stavbě mrakodrapu

Martina Nemecek, organizátorka československého kempinku, se narodila v Opavě, kde vystudovala Střední stavební průmyslovku a vítr ji zavál až do San Diega, kde dnes s manželem a dvěma dětmi žije.

Do USA přijela díky nabídce od česko-americké rodiny jako babysitter. Poté byla pečovatelkou v domově důchodců, a tam si mezi starými lidmi jako velmi mladá uvědomila, jak důležité je zdraví, rodina a přátele. Nelehkou práci brala jako důležitou lekci pro život.

Později si doplnila vzdělání a nyní pracuje několik let jako projektantka betonových konstrukcí pro stavební firmu, která má pobočky v Kalifornii, Arizoně, Nevadě, Coloradu, Havaji a Mexiku. Pracuje ve stejném oboru, který vystudovala v ČR.

Její zatím nejrozsáhlejší projekt, na kterém se podílela, je 335.3 metrů vysoký mrakodrap v Los Angeles "Wilshire Grand Center". Je to nejvyšší stavba na západním pobřeží Spojených států.