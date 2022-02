Čeští turisté v Německu musí stále předkládat potvrzení a příjezdový formulář

Češi cestující do Německa by si měli kontrolovat, jaké podmínky v sousední zemi platí v souvislosti s epidemií covidu. V Německu je stále povinné prokazovat se platným očkováním nebo potvrzením o prodělaném covidu v posledních 90 dnech, je také potřeba předem vyplnit příjezdový formulář. ČTK to řekla Simona Fink ze Zemského úřadu v Regenu, která vede informační centrum Bavorsko-Čechy v Plzni. Řada Čechů se podle ní po zrušení povinnosti předkládat potvrzení v Česku domnívá, že už není potřeba ani v Německu. Za to jim ale hrozí sankce.

Češi nyní znovu začali hodně jezdit do Bavorska lyžovat a do lázní. Děti od šesti let musí podle Fink prokázat, že chodí do školy. "Na Velkém Javoru (největší bavorský skiareál u hranic, kam jezdí téměř z poloviny Češi), a v jiných turistických cílech jsme vyjednali podmínky, že jim budou uznávat třeba platné vysvědčení nebo nějaký doklad o tom, že navštěvují konkrétní školu s razítkem a podpisem ředitele, stačí kopie," uvedla Fink. V Německu postupně do 20. března skončí všechna zásadní karanténní opatření proti nemoci covid-19.