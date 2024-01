Čeští vědci zkouší využít zbytky bylin k výrobě biokosmetiky

Čeští odborníci zkouší využít odpadní bylinnou biomasu, která vzniká při výrobě esenciálních olejů, pro výrobu hydrolátů pro biokosmetiku. Jejich cílem je zefektivnit výrobní proces a zlepšit jeho ekonomickou stránku prostřednictvím tvorby dalšího produktu. Výsledky výzkumu očekávají do roku 2025. V tiskové zprávě to uvedlo Národní centrum kompetence BIOCIRKL, které za projektem stojí. Hydroláty mají podle odborníků široké využití v kosmetickém i zdravotnickém průmyslu a ty, které jsou získané při zpracování některých květin nebo léčivých bylin, mají řadu protizánětlivých, antimikrobiálních nebo antioxidačních účinků. Hlavním řešitelem projektu je Ústav chemických procesů Akademie věd a vědci při výzkumu využívají genofondovou sbírku tradičních i méně známých léčivých rostlin, kterou provozuje Botanický ústav AV. Pracují například s mátou peprnou, kosatcem sibiřským, levandulí lékařskou či slézem maurským. Výzkum může mít hlavně ekonomický význam. Podle tiskové zprávy je biokosmetika poslední dobou oblíbená a celosvětový trh s kosmetickými výrobky roste. V roce 2017 dosahovala jeho tržní hodnota v přepočtu téměř 12 bilionů korun, předpokládá se, že letos to bude 18 bilionů korun.