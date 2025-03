Matouš Glanc: Od fotoaparátu k buňkám

Matouš Glanc má za sebou velmi neobvyklou cestu. V současnosti vede organizaci Czexpats in Science, která spojuje české vědce v zahraničí s jejich domovem. Jeho příběh ale ukazuje, jak klikaté životní cesty mohou vést k něčemu opravdu smysluplnému.

Matouš původně studoval fotografii a dostal se až do prestižního studijního programu. Brzy ale zjistil, že mu něco chybí. „Rychle jsem pochopil, že ti, co mi říkali, ať dělám něco víc hlavou, asi měli pravdu. Umění mě přestalo naplňovat a já nevěděl, co dál,“ vzpomíná.

Matouš Glanc | Foto: Česká televize

Biologii si nakonec vybral skoro náhodou. „Vzal jsem seznam oborů, postupně škrtal a biologie zbyla jako poslední. Tak jsem si řekl, proč to nezkusit?“ říká s úsměvem. Tímto způsobem tedy začal studium buněčné biologie a v následujících letech také vědeckou kariéru v zahraničí.

Na buněčné biologii ho fascinovalo to, jak malé molekuly a procesy dokážou ovlivnit fungování celých organismů. „Bylo neuvěřitelné sledovat, jak jednotlivé proteiny řídí pohyb buněk a jak to, co vidíme pod mikroskopem, ovlivňuje život rostlin nebo zvířat,“ dodává.

Po Evropě za vědou

Po studiích na Univerzitě Karlově vyrazil Matouš na Erasmus do Německa a pak na doktorát do Rakouska. „Zjistil jsem, že věda se dá dělat úplně jinak – dynamičtěji, ambiciózněji. A já chtěl být součástí takového prostředí,“ popisuje.

Později zamířil do Belgie na postdoktorandskou pozici. Právě tam, během covidové pandemie, začal přemýšlet, jestli ho akademická dráha opravdu naplňuje. „Lékaři riskovali životy, aby společnost fungovala, a já si říkal, že když měsíc nebudu dělat pokusy, nikomu to vlastně nevadí. Došlo mi, že chci vidět větší dopad toho, co dělám,“ přiznává.

Přesto na akademickou dráhu vzpomíná v dobrém. „Byly to roky plné objevování a neustálého učení. Naučil jsem se pracovat v mezinárodním týmu, publikovat vědecké články a hledat kreativní řešení problémů. Tyhle dovednosti se mi pak hodily i mimo laboratoř,“ říká.

Czexpats: Propojování vědců napříč světem

Matouš se nakonec rozhodl opustit aktivní výzkum, ale vědu úplně neopustil. Dnes vede organizaci Czexpats in Science, síť, která navzájem propojuje české vědce v zahraničí a pomáhá přenášet jejich cenné zkušenosti zpět do Česka.

„Často slyšíme, že musíme zastavit odliv mozků. My ale říkáme, že lidi by naopak měli vyjet ven, nabrat zkušenosti a pak je přinést zpátky. Klíčem je vytvořit podmínky, aby se měli kam vrátit,“ vysvětluje.

Czexpats v současné době sdružuje přes tisíc vědců po celém světě – od Evropy přes USA až po Asii. Pořádají konference, lokální setkání a každoroční vánoční akci v Praze, kdy se spousta vědců vrací domů navštívit rodinu. „Je důležité, aby se vědci mohli osobně potkat, sdílet zkušenosti a vzájemně se inspirovat. Díky tomu pak můžou snáz přenést to, co se naučili venku, zpátky do Česka,“ dodává Glanc.

Organizace navíc spolupracuje i s českými politiky a univerzitami. Pomáhají formovat vědní politiku a prosazovat změny, které by mohly českou vědu více otevřít světu. „Naším cílem je pomoct změnit českou vědu – udělat ji otevřenější, světovější a odvážnější. A věříme, že to jde. Stačí jen chtít,“ říká Matouš.

Věda jako cesta k lepšímu světu

Matouš Glanc věří, že otevřenost a mezinárodní spolupráce jsou klíčem k pokroku. „Když vědci sdílí své znalosti, mohou společně najít řešení na globální problémy – ať už jde o klimatickou změnu, medicínu nebo potravinovou bezpečnost. Česká věda má obrovský potenciál, stačí jen propojit správné lidi,“ vysvětluje.

Příběh Matouše Glance ukazuje, že věda není jen o mikroskopech, ale hlavně o lidech a sdílení znalostí. „Věda nezná hranice. Když se vědci vrací domů s globálním pohledem, může to Česku jen prospět,“ uzavírá.