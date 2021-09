Geniální matematik, světový fyzik i uznávaný hematolog. Ceny Neuron byly rozdány

Nejvyšší ocenění, Cenu Neuron za celoživotní přínos vědě, získala letos tři jména - celosvětově uznávaný hematolog Josef Prchal, geniální matematik David Preiss a světový fyzik Václav Petříček. Ten se proslavil vývojem systémů pro výpočty komplikovaných krystalových struktur. Jeho program Jana, který pojmenoval po své dceři, používají vědci po celém světě. Petříček si ocenění velmi váží, podle něj je podpora vědy nutná.

Václav Petříček | Foto: Michal Kamaryt, ČTK

„Pro ty mladé pracovníky je to hodně důležité, získají prestiž. Sám mohu říct, jak těžké to bylo ve starších dobách, protože pracuji v oboru 50 let. A těm mladým to hrozně přeju. Je to povzbuzení a je to šance se nějak do budoucna prokázat,“ řekl Českému rozhlasu.

Hematolog Josef Prchal, který v roce 1968 emigroval do Spojených států, se proslavil hlavně výzkumem poruch červených krvinek. Kromě toho ale také identifikoval geny, které jsou odpovědné za adaptaci člověka na vysoké nadmořské výšky.

V České televizi uvedl, že si ocenění velmi váží hlavně proto, že je to česká cena. „Dostal jsem cenu v Bolívii a velkou cenu v Americe, ale toto je pro mě důležitější, protože tady jsem vyrostl, tady jsem začal,“ přiznal. Finanční odměnu se rozhodl darovat nadaci, která bude podporovat mladé hematology, aby se mohli dostat do top laboratoří.

Mladí vědci

David Preiss | Foto: Michal Kamaryt, ČTK

Cenu si převzalo také sedm mladých vědců a vědkyň. Mezi nimi například Petr Sedláček za výzkum rolí firem a startupů v makroekonomice nebo bioložka Zuzana Musilová, která se ve svém výzkumu věnuje tomu, jak ryby reagují na okolní prostředí.

„Věnujeme se studiu zraku ryb a zkoumáme to pomocí genetických metod. Takže z genetické informace ryby jsme schopni v podstatě poznat, jak ryba vidí a nás zajímá právě adaptace zraku na vodní prostředí, ve kterém ryby žijí,“ vysvětlila.

Podle předsedy vědecké rady Neuronu Jana Konvalinky může ocenění mladé vědce posunout dál v kariéře.

„Pamatuji si, když jsem kolem 30 let dostal první velký zahraniční grant, tak peníze byly fajn, ale důležité bylo, že někdo rozeznal, že dělám něco zajímavého. A mě to ohromně dodalo sebevědomí. Takže tito lidé jsou tak nějak označkováni tím, že jsou excelentní. Znamená to pro ně šanci takových cen, grantů, ocenění získávat víc a tím pádem také růst,“ uvedl.

Plný počet cen udělil Nadační fond po roce. Loni totiž ocenil symbolicky pouze dva české vědce, kteří bojují proti pandemiím. Ocenění dostal virolog Tomáš Cihlář, který se podílel na vývoji léku Remdesivir. Ten lékaři využívají i při léčbě covidu-19. Druhou cenu Neuron dostal loni in memoriam zakladatel moderní československé epidemiologie Karel Raška. Ten se podílel na celosvětovém vymýcení viru černých neštovic.

Propojení vědy a byznysu

Josef Prchal | Foto: Michal Kamaryt, ČTK

Letošní novinkou se stala Cena Neuron za mimořádné propojení vědy a byznysu, kterou získali tři vědci z brněnské Masarykovy Univerzity, kteří založili firmu na vývoj léku proti leukémii.

„Propojování vědy a byznysu patří vedle popularizace vědy k hlavnímu poslání Nadačního fondu Neuron,“ řekla předsedkyně správní rady a spoluzakladatelka fondu Monika Vondráková.

„Proto jsem ráda, že letos můžeme ocenit nejen vědce, kteří se věnují základnímu výzkumu, ale také ty, kteří své objevy dál zpracovávají a aktivně se snaží, aby jejich práce měla co největší dopad na celou společnost,“ dodala.