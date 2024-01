Evropský grant na podporu mladých vědců získala jako jediná v Česku Hana Polášek - Sedláčková. Zkoumá DNA

"Chyby v genetické informaci mohou vznikat právě během vnitřních procesů buňky, hlavně když ty procesy nefungují správně. Jedna vědecká studie odhaduje, že až dvě třetiny nádorových onemocnění může vznikat právě z důvodů chyb v replikaci DNA. A to je něco, co my studujeme. Nás zajímá, jak je ten proces replikace v buňkách regulován, aby docházelo k co nejvěrnějšímu kopírování té genetické informace."

Každá lidská buňka má v sobě dva metry DNA

Jen pro představu, než člověk dosáhne dospělosti, buňka musí vytvořit deset bilionů přesných kopií molekuly DNA.

"Každá buňka má v sobě dva metry DNA. Celková délka DNA lidského těla by pak měla 20 miliard kilometrů. Pro představu: víme, že obvod Země má zhruba 40 tisíc kilometrů a DNA jednoho člověka bychom Zemi mohli obkroužit asi pět set tisíckrát. V průběhu našeho života dojde k obměně těchto buněk v lidském těle, takže to jsou absolutně zásadní procesy pro život. Na druhou stranu, pokud tyto procesy nefungují správně, tak to může vést ke vzniku závažných onemocnění, jako je například rakovina, která je celosvětově jedna z nejčastějších příčin smrti."

Kromě pochopení základních mechanismů ochrany lidského genomu může výzkum pomoci identifikovat nové cíle protirakovinných léků, a rozšířit tak terapeutické strategie pro léčbu rakoviny. Vědci plánují studovat nové molekulární dráhy, které jsou pro bezchybnou replikaci DNA zásadní.

Český výzkumný tým získá vstup do komunity, která sdružuje nejvýznamnější vědce

Výzkumný tým Laboratoře replikace DNA a genomové stability Biofyzikálního ústavu AV ČR, vlevo Hana Polášek-Sedláčková | Foto: Michal Šafařík, Český rozhlas

Hana Polášek- Sedláčková pracuje v Biofyzikálním ústavu Akademie věd. Od svých doktorských studií se výzkumu věnovala v na Univerzitě v Kodani.

"Já jsem byla skoro šest let v Kodani u profesora Jiřího Lukáše, ale na začátku roku 2022 jsem získala grant Junior Star od Grantové agentury ČR, a přesunula jsem se do Česka na Biofyzikální ústav, kde jsem založila svou vlastní výzkumnou skupinu, kterou teď vedu."

Další ocenění za výzkum přišlo nyní. Evropský EMBO Installation grant považuje Hana Polášek - Sedláčková za top ocenění. EMBO je organizace sdružující více než 2000 předních výzkumných pracovníků.

Monitor se snímky buněk z mikroskopu a grafy s informacemi o jejich dělení. | Foto: Michal Šafařík, Český rozhlas

"Je to obrovská čest, a jsem za to hodně vděčná. Ten grant je skvělý v tom, že představuje rozpoznání vašeho výzkumu, že ten výzkum děláte na světové úrovni. Ve finančním vyjádření je to 50 tisíc euro na jeden rok. Ale ten grant je vstupenkou do EMBO komunity, která združuje nejvýznamnější vědce molekulární biologie z celého světa. Takže já a celá moje laboratoř je pozvána do té komunity a ta nám nabízí možnosti spolupráce, mentorování, dalšího tréninku. Máme zdarma přístup do výzkumných infrastruktur například v Heidelbergu v Německu, kde mají opravdu to nejlepší zařízení. Všechno tohle nám pomůže náš výzkum posunout zase o další level dál."

Vítěz grantu získává po dobu pěti let každý jeden rok zhruba jeden a čtvrt milionu korun. Letošní grant podpoří celkem deset vědců, kromě Češky dále výzkumníky z Řecka, Maďarska, Litvy, Polska, Portugalska a Turecka. Jejich výzkumy se zabývají od stárnutí, nádorovou biologii, genetické editování až po psychiatrické poruchy.