Čeští záchranáři jsou připraveni k okamžitému nasazení v Maroku

Čeští hasiči jsou připraveni okamžitě poslat do Maroka zasaženého zemětřesením speciální USAR tým, který je zaměřený na vyhledávání v sutinách. Jsou v pohotovosti a chystají si techniku. Čekají na případnou oficiální žádost. Dva hasiči dnes večer odletí do Maroka, kde případné nasazení týmu dohodnou. Uvedli to na sociální sítí X, dříve twitter. Zemětřesení zasáhlo v pátek pozdě večer pohoří Vysoký Atlas. Zemřelo při něm podle nejnovějších údajů více než tisíc lidí.

Hasičský záchranný sbor ČR sdělil, že po dohodě s ministrem vnitra Vítem Rakušanem (STAN) a ministrem zahraničí Janem Lipavským (Piráti) podniká všechny kroky pro nasazení USAR týmu v zasažené oblasti. "Jsme v režimu ´pre-alert´. V pohotovosti jsou hasiči, chystáme logistiku a přípravu technických prostředků," uvedli hasiči.

Později dodali, že dnes večer odletí do Maroka dvoučlenný tým hasičů, který pomůže vyhodnotit situaci na místě přímo v Marrákeši. "Jejich úkolem bude dohodnout případné nasazení českého HUSAR (Heavy Urban Search and Rescue) týmu v zemětřesením postižené oblasti," uvedli hasiči. Přepravu záchranného týmu by podle nich případně zajistila česká armáda.

Takzvaný USAR (Urban Search and Rescue) tým pomáhal například letos v zimě po ničivém zemětřesení v Turecku a Sýrii. Čeští záchranáři v tureckém městě Adiyaman ze sutin vyprostili 78 mrtvých a dva živé lidi.