Čeští zemědělci znovu protestovali proti agrární politice

V Česku opět protestovali zemědělci. Do akce se zapojilo asi 1600 kusů techniky, farmáři zamířili s traktory a další těžkou technikou do měst či k hraničním přechodům, někteří uspořádali veřejná shromáždění či debaty s politiky. Na Vysočině přivezli zemědělci do potravinové banky dva metráky české mouky. Farmáři se protesty připojili k zemědělcům z dalších evropských zemí - vadí jim dovoz levných plodin ze států mimo Evropskou unii. Požadují také snížení byrokratické zátěže, podporu zaměstnanosti na venkově, zachování podpory pro životní pohodu zvířat v nezkrácené výši, vrácení zdanění půdy na úroveň před konsolidačním balíčkem. Dalším požadavkem je to, aby se nedanily evropské provozní dotace. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) má ale za to, že vláda udělala v posledních týdnech pro farmáře dost. Upozornil třeba, že kabinet letos přidá stovky milionů korun na životní pohodu zvířat a slíbil i snížení byrokracie. V rozhovoru pro Český rozhlas řekl, že je dojednaná podpora určená zemědělským podnikům, které jsou postižené nejvíce, tedy těm malým a středním. Se zástupci farmářů Výborný podle svého vyjádření aktuálně jedná o tom, jak přesně zacílit navýšení investiční podpory na tři miliardy korun. Čeští zemědělci jsou podle předsedy Zemědělského svazu Martina Pýchy připraveni protestovat do konce funkčního období současné vlády. „Kamkoliv jsme dnes přijeli, setkali jsme se s vřelým přijetím. Máme podporu skoro 80 procent veřejnosti. Už je na čase, aby si i česká vláda uvědomila, že neprotestujeme proto, že bychom neměli co dělat, ale proto, že je situace více než vážná. Zemědělství na kolenou jen tak nikdo nevzkřísí, není to otázka týdnů ani měsíců, ale let a desetiletí. Vláda si zřejmě neuvědomuje, jak dalekosáhlé důsledky mají jejich kroky a také jejich aktuální nečinnost,“ uvedl Pýcha.

Společně zemědělci v evropských zemích protestovali 22. února. V Praze protestovali také 7. března. Zisk zemědělců podle aktualizovaného interního průzkumu Zemědělského svazu letos klesne proti roku 2023 zhruba o polovinu na 4,2 miliardy korun. Propad podle vedení svazu způsobí klesající ceny komodit, vysoké náklady a větší nároky na zemědělce ze strany ČR a EU.