Cestopisem roku se stala kniha fotografa a přírodovědce Juračky Něha Himálaje

Cestopisem roku 2023 se stala kniha fotografa a přírodovědce Petra Jana Juračky Něha Himálaje. Autor v ní líčí společné putování s českým horolezcem Janem Trávníčkem na nejvyšší pohoří světa. V kategorii Cestopisná fotografie roku 2023 se sešlo celkem 476 snímků od 97 autorů. Název vítězného snímku Pacu Jawi 1 Radima Bulinského znamená v minangkabauštině 'kravský závod'.

"Je to zvyk obyvatel Indonésie, který je součástí oslav úrody. Tento způsob jízdy s býčím spřežením se provozuje na Západní Sumatře. Fotografie Radima Bulinského zachycuje jezdce na bambusovém pluhu taženém párem býků, které drží za ocas. Snaží se udržet běžící býky v přímém směru a nespadnout do bláta, k větší rychlosti je pobízí kousáním do ocasu," vysvětlila předsedkyně fotografické poroty Veronika Souralová.