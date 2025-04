Cla dopadnou i na české nábytkáře, loni do USA vyvezli o 40 pct zboží víc

Cla na dovoz veškerého zboží do USA, která ve středu oznámil americký prezident Donald Trump pro státy Evropské unii ve výši 20 procent, ovlivní negativně také české výrobce nábytku. V roce 2024 vyvezli do Spojených států amerických zboží za 1,8 miliardy korun, meziročně o 40 procent více. USA je pro ČR, co se vývozu nábytku týče, šestým největším trhem. Více čeští výrobci vyváží do států Evropské unie, které pak ale zboží mohou dále prodávat do Spojených států, a zavedení takzvaných recipročních cel v USA by tak nepřímo mohlo ovlivnit i české firmy. V rozhovoru s ČTK to řekl tajemník Asociace českých nábytkářů Tomáš Lukeš.