Členství Moldavska v EU prospěje zemi více, než vazalství Rusku, míní Pavel

Hlavním cílem návštěvy českého prezidenta Petra Pavla v Kišiněvu bylo podpořit prezidentku Maiu Sanduovou i celé Moldavsko v jeho snahách o zařazení se do Evropské unie, což je pro Českou republiku prioritou už dlouho. Prezident uvedl, že Česko má na stabilitě Moldavska velký zájem. "Jsem přesvědčen o tom, že členství v Evropské unii přinese Moldavsku větší prospěch, než když se stane vazalskou zemí Ruska," zdůraznil šéf státu před českými novináři na závěr své návštěvy, kterou zahájil ve středu příletem do moldavské metropole.

Moldavsko je pro ČR prioritním partnerem i ohledně rozvojové spolupráce. Pavel ocenil i slibný vývoj vzájemného obchodu, který je vyrovnaný a za poslední čtyři roky se více než zdvojnásobil na přibližně 12,3 miliardy Kč. "Máme zájem o to, aby země, která přímo sousedí s Ukrajinou, nebyla destabilizována, což se poslední dobou děje vinou různých útoků ze strany Ruska – hybridního charakteru, dezinformací, ovlivňování voleb, kupování hlasů. Z tohoto pohledu je důležité, abychom spolupracovali a pokusili se tyto negativní vlivy omezit, eliminovat, a usnadnili jim (Moldavanům) cestu do Evropské unie," řekl prezident a dodal, že takový krok by se projevil i na stabilitě celého regionu a vyslal by signál dalším zemím, aby se pokusily EU přiblížit.