ČNB od července vypustí jedno z pravidel pro poskytování hypoték

Pravidla pro poskytování hypoték by měla být od července mírnější. Rozhodla o tom Česká národní banka. Nebude už platit jeden z limitů. Ten teď určuje, že všechny měsíční splátky zájemce o hypotéku nesmí přesahovat 45 procent jeho čistého měsíčního příjmu. U lidí pod 36 let je to 50 procent. Nově už to poskytovatelé úvěrů nebudou vyžadovat. Ostatní pravidla pro hypotéky centrální banka nezměnila. Od července bude zároveň platit nižší sazba kapitálové rezervy na ochranu úvěrového trhu. Podle představitelů národní banky je teď český finanční sektor vysoce odolný proti zhoršenému ekonomickému vývoji, a samotné banky jsou dostatečně kapitálově vybavené.