ČR je podle nákaz covidem za týden 12. nejzasaženější zemí EU

Podle počtu nakažených koronavirem za sedm dní je Česká republika v Evropské unii 12. nejzasaženější zemí, před týdnem byla 18. Vyplývá to z dat projektu Our World in Data. V přepočtu mrtvých na milion obyvatel je ČR s 13 úmrtími za sedm dní sedmou nejméně postiženou zemí v EU, před týdnem byla s 19 mrtvými jedenáctou nejméně postiženou zemí.

Ve čtvrtek mělo v Česku pozitvní test na covid-19 zhruba 34 700 lidí. Nově potvrzených případů tak bylo o necelých 8 tisíc víc než před týdnem. U dalších skoro 16 tisíc lidí je pak podezření na opakovanou nákazu. Ukazují to aktuální statistiky ministerstva zdravotnictví. Nejvíc nových případů teď hlásí okolí Prahy a také hlavní město. Hospitalizaci potřebuje 1 967 lidí. Zhruba 200 z nich je na jednotkách intenzivní péče.