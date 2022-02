ČR je připravená na uprchlíky z Ukrajiny, další pomoc zatím nechystá

Česko je připraveno na různé počty uprchlíků, kteří by mohli přijít z Ukrajiny v případě vyhrocení konfliktu s Ruskem. Další konkrétní krok týkající se materiální pomoci Ukrajině aktuálně není v plánu, Česko je připraveno reagovat na případné požadavky. Po jednání Bezpečnostní rady státu to řekl premiér Petr Fiala (ODS). Stát je připraven pomoci Slovensku a poslat na jeho hranici s Ukrajinou kontingent českých policistů. Exportéři v obchodech s Ukrajinou zvýšili obezřetnost, České aerolinie zatím lety do Kyjeva nepřeruší, zvláštní kroky nechystají ani další podniky.

Rusko v posledních měsících shromáždilo u ukrajinských hranic desítky tisíc vojáků. Vyvolalo obavy Kyjeva i Západu, že se připravuje na vojenskou ofenzivu proti Ukrajině.

České zastupitelské úřady v Kyjevě a ve Lvově jsou připraveny nadále fungovat. Rodinní příslušníci pracovníků ambasády v Kyjevě už odcestovali, k opuštění Ukrajiny se rozhodly též čtyři konzulární referentky. Na velvyslanectví zůstane přes 20 pracovníků, na generálním konzulátu ve Lvově, kde stavy redukovány nejsou, zhruba 30.