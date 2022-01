Česko personál z ambasády na Ukrajině stahovat nebude

Jan Lipavský | Foto: Úřad vlády ČR

Po jednání krizového štábu ministrerstva dodal, že deeskalace situace se bohužel přes veškerou snahu nedaří. V případě ruské agrese je v EU a NATO shoda na rychlé a silné odpovědi, řekl Lipavský.

"Připravujeme se na nejhorší scénáře, ale věříme, že diplomatické úsilí může uspět a situaci vyřešit," prohlásil ministr Lipavský. Cílem jednání krizového štábu bylo, aby v případě další eskalace všichni znali své úkoly a dokázali okamžitě jednat.

Ministerstvo apeluje na občany, aby necestovali na východ a sever Ukrajiny

Kyjev | Foto: Kateřina Ayzpurvit, Radio Prague International

Zastupitelský úřad v Kyjevě situaci monitoruje. Ministerstvo podle Jana Lipavského doporučuje necestovat do příhraničních oblastí na východě a severu země. Apeluje na občany, kteří na Ukrajině jsou, nebo zde dlouhodobě žijí, aby se registrovali v systému DROZ, aby s nimi mohlo být ministerstvo ve spojení.

Česko své kroky koordinuje s EU a s NATO. Ministr Lipavský pojede 7. a 8. února na Ukrajinu společně s rakouským a slovenským ministrem zahraničí. Setkají se se svým ukrajinským protějškem a v plánu je i cesta na východ, na linii dotyku. Cílem je vyjádřit podporu. Na meziresortní úrovni zároveň probíhá i vyhodnocování různých scénářů pomoci.

Rakušan: Česko a Slovensko budou postupovat společně

Slovensko-ukrajinská hranice | Foto: Vojtěch Berger, Český rozhlas

Pro případ vyhrocení situace na Ukrajině by Česko a Slovensko měly postupovat společně a Česko by bylo připraveno pomoci Bratislavě s ochranou slovensko-ukrajinské hranice, která je vnější hranicí schengenského prostoru volného pohybu osob.



"Situaci nebereme na lehkou váhu. Pokud by přišla eskalace, tak situaci musíme od první sekundy řešit společně. Veškerá opatření, která by případně uplatňovala Slovenská republika a Česká republika, musí být dohodnuta a musí být v tomto našem středoevropském prostoru společná," řekl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), který jednal se svým slovenským protějškem.

Své občany z absadády stahují USA a podle BBC i Británie

Ruská armáda je v pohotovosti | Foto: Alexej Ivanov, ČTK / AP Photo

Situaci svých občanů v zemi řeší i další státy. USA nařídily rodinám zaměstnanců velvyslanectví opustit zemi. Podle BBC začala zaměstnance stahovat i Británie. EU se zatím k podobnému kroku nechystá.

Rusko rozmístilo u svých hranic s Ukrajinou a nově též v Bělorusku desetitisíce vojáků. Kyjev i některé západní země tvrdí, že se Moskva připravuje na možnou invazi na Ukrajinu a že chystá provokace, které by měly podobnou operaci zdůvodnit. Rusko popírá, že by chystalo útok proti svému sousedovi.