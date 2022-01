Generální konzul ve Lvově: systém víz se zjednodušil. Ukrajinci už frontu nestojí

A vydávání pracovních i studentských víz je úkolem generálního konzula ve Lvově Davida Nového.

"Na Generálním konzulátu pracuji asi čtyři měsíce. Rychle jsem si zvykl, ve Lvově se cítím jako doma."

Pro občany Ukrajiny existuje speciální program "kvalifikovaný pracovník."

Ano, pomocí tohoto programu se žádosti podávají a vyřizují na ministerstvu vnitra. Během jednoho roku lze vydat 40.000 pracovních karet. Děje se tak prostřednictvím tzv. garantů v České republice, prostřednictvím Hospodářské komory. Prostřednictvím těchto garantů jsou do programu napojeny české firmy, které zaměstnávají občany Ukrajiny. Mimochodem, loni se kvóta nenaplnila, do programu se přihlásilo jen asi 30.000 uchazečů.

Jaká profese je nejžádanější?

Generální konzulát ČR ve Lvově | Foto: MZV ČR

"Přijímají se pracovníci ve všech odvětvích průmyslu a zemědělství. Jde samozřejmě o různá staveniště - ve stavebních profesích je pro manuální práci velmi těžké sehnat české pracovníky. Pro zemědělský sektor existuje samostatný program. Zde je kvóta 1500 žadatelů ročně. Ten také není naplněn, ale v posledních měsících zájem stoupá. Pak jsou programy pro vysoce kvalifikované zaměstnance, top manažery, IT, výzkumníky."

V minulosti se psalo o problémech, se kterými se lidé při podávání žádostí setkali. Šlo o nadbytek určitých zprostředkovatelů, se kterými si nikdo nevěděl rady. Změnil se systém?

"Systém se zjednodušil, téměř neexistují prostředníci. Zprostředkovatelé už nikoho nestaví do fronty. Ani ve Lvově, ani v Kyjevě nemusíte čekat na ulici, protože všichni zájemci jsou zařazeni do systému v ČR. To se týká jak kvalifikovaných, tak vysoce kvalifikovaných a výzkumných pracovníků. Tady v ČR jsou garanti - firmy nebo ministerstvo průmyslu zadávají žadatele do systému a nastavují jim pořadí. Díky státním programům byla činnost zprostředkovatelů omezena."

Jak je to se studiem? Chtějí mladí Ukrajinci studovat v Česku? A jsou čeští studenti na některých ukrajinských univerzitách?

"V regionech západní Ukrajiny Češi zpravidla nestudují. Ale ukrajinští studenti chtějí jezdit do Česka především na přípravné jazykové kurzy, aby mohli později na české univerzity. České vysoké školy jsou mezi ukrajinskými studenty velmi oblíbené, a tak podávají mnoho žádostí o dlouhodobá studentská víza.

Foto: René Volfík, Český rozhlas

Loni bylo ve Lvově podáno 400 až 500 žádostí, a v Kyjevě - ještě víc. Zajímají se o různé profese, takže je těžké říct, na kterou univerzitu chodí nejvíce Ukrajinců. Někdo chce studovat medicínu, někdo se zajímá o technické profese, někdo hodlá vstoupit na filozofickou fakultu. Vzdělávání v českém jazyce u nás má velkou výhodu, je téměř zdarma.

Jaké jsou vaše nejbližší plány?

Zajímavou prací je organizace podnikatelských misí, regionální spolupráce krajů z Česka a Zakarpatska, o kterou mají zájem Vysočina a Pardubický kraj. Připravujeme různé výstavy, prezentace na univerzitách. Doufáme, že v květnu uspořádáme setkání podnikatelů z různých koutů České republiky a západní Ukrajiny."

Nyní je Ukrajina ve zprávách téměř každý den. Do jaké míry se Ukrajinci, které potkáváte ve Lvově, cítí ohroženi možnou agresí ze strany Ruské federace? Víme, že o této otázce probíhají intenzivní jednání.

"Není snadné na to odpovědět. Lidé samozřejmě diskutují o tom, co by se mohlo stát, ale Ukrajinci žijí v ohrožení už řadu let, od roku 2014. Líbí se mi, jak klidně a pragmaticky k této situaci přistupují. Jsme samozřejmě připraveni na cokoli, ale doufáme, že nedojde k žádné eskalaci či invazi na Ukrajinu, a že se záležitost vyřeší diplomatickou cestou a jednáním na nejvyšší úrovni. Člověk neustále přemýšlí o tom, co se může stát, ale život se nezastaví. Stejně jako všichni doufám, že Rusko nepodnikne žádné kroky ve vztahu k Ukrajině."