ČR je připravena podílet se na ochraně vnější hranice EU, řekl premiér Fiala

Česká republika je připravena se podílet na ochraně vnějších hranic Evropské unie. Dál odmítá přerozdělování uprchlíků. Po dnešní půlhodinové schůzce s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou při její návštěvě Prahy to řekl premiér Petr Fiala (ODS). Šéfka unijní exekutivy pak ocenila českou pomoc Ukrajině a ukrajinským uprchlíkům. Uvedla, že pomáhající země by mohly získat díky revizi unijního financování na zvládnutí přílivu běženců víc peněz. Věří tomu, že ČR přesuny peněz podpoří.

"My jsme připraveni se podílet na ochraně vnější hranice EU. Naším cílem musí být to, aby se lidé do Evropy vůbec nevydávali, abychom zabránili pašerákům s lidským neštěstím v jejich aktivitě. S tím souvisí zrychlený proces vyhošťování a další věci," uvedl Fiala. Dodal, že snížení počtu ekonomických uprchlíků a ochrana hranic je lepší než řešení následných problémů s migrací. Podotkl, že ČR povinné přerozdělování "nelegálních migrantů" dál odmítá. Označil ho za nehumánní a nefunkční.

Premiér řekl, že s předsedkyní komise mluvil i o podpoře zemí, které přijímají velký počet ukrajinských uprchlíků. Von der Leyenová ocenila českou pomoc Ukrajině. Zmínila návrh na navýšení částky pro pomáhající země ke zvládnutí přílivu uprchlíků, a to o 15 miliard eur. Podpora je závislá na dohodě členských států. Věří tomu, že ČR přijde s konstruktivní podporou při jednáních.