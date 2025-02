ČR loni vyvezla do Ruska víno a mošt za víc než 60 milionů, víc jen na Slovensko

Česko loni od ledna do listopadu vyvezlo do Ruska víno a vinný mošt v hodnotě přes 60 milionů korun, více exportovalo jen na Slovensko. Vývoz vína do Ruska meziročně vzrostl o 46,8 milionu korun, v roce 2021 vývoz činil 1,35 milionu korun. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu, v údajích není započtené perlivé víno, kterého bylo loni v uvedeném období z ČR do Ruska vyvezeno v hodnotě 352.000 korun. Svaz vinařů ČR na dotaz ČTK uvedl, že hodnoty exportu jsou pro něj nejen u Ruska zarážející a bude chtít jednat s Generálním ředitelstvím cel. Z dat statistického úřadu je patrné, že vývoz vína z ČR do Ruska neklesá ani po ruské invazi na Ukrajinu z února roku 2022. Za celý rok 2021 skončilo v Rusku víno v hodnotě 1,3 milionu, o rok později, tedy v roce 2022, se jednalo o víno za 3,4 milionu korun. V roce 2023 vývoz z ČR do Ruska vzrostl o dalších téměř deset milionů korun. Prezident Svazu vinařů Martina Chlad uvedl, že vidí v hodnotách exportu celou řadu zarážejících údajů, nejen u Ruska. "Ty povedou k jednání s Generálním ředitelstvím cel, abychom se v tom lépe zorientovali. Víc logických vysvětlení než reexport nyní nevidím. Pozastavujeme se takto nad více zeměmi," uvedl Chlad.