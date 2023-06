ČSA obnoví od konce června pravidelnou linku do Madridu

Letecký dopravce ČSA obnoví od 29. června pravidelnou linku do Madridu. Bude to druhá pravidelná linka společnosti vedle spojení do Paříže. "Linka OK700 bude odlétat z pražského letiště vždy ve 12:50, a to dvakrát týdně, ve čtvrtek a v neděli," uvedla mluvčí dopravce Vladimíra Dufková. Ceny v rezervačním systému ČSA se nyní pohybují na letní termíny kolem 3200 korun na cestě do Madridu, zpátky pak zhruba o 200 korun méně.

Seznam destinací, kam ČSA létají, se zmenšoval dlouhodobě. Dosud dopravce pravidelně létal do Paříže, lety do egyptské Hurgady zrušil loni na konci října. Aerolinky nyní disponují jediným letadlem Airbus A320, který mají v pronájmu.

Nižší přepravní výkony dopravce znamenají komplikace i pro pražské letiště. Ředitel Jiří Pos nedávno na setkání o letectví v ČR uvedl, že právě absence silného tuzemského dopravce stojí za větším propadem odbavených cestujících na pražském letišti v porovnání s konkurenčními letišti v Evropě. Před covidem zajišťoval dopravce pro letiště přes 2,5 milionu cestujících ročně, letos se počítá se zhruba 150.000 cestujícími.