ČSSZ dostala do půli září přes 86 tisíc žádostí o předčasný důchod, víc než dřív za rok

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) dostala letos do poloviny září víc žádostí o předčasnou penzi než za celý loňský rok. Celkem jich bylo přes 86.400. Je to také téměř třikrát víc než předloni. V roce 2021 o dřívější důchod požádalo asi 30.000 lidí. Vyplývá to z údajů, které úřad zveřejnil. Zájem o předčasné penze se výrazně zvedl loni na podzim poté, co ministerstvo práce upozornilo na jejich výhodnost. Šéf resortu Marian Jurečka (KDU-ČSL) i ředitel ČSSZ František Boháček v poslední době několikrát zopakovali, že se loňská výhodná situace letos už neopakuje. Od října se pravidla ještě zpřísní.

Zpřísnění podmínek pro předčasné penze navrhovala už před rokem Národní ekonomická rada vlády (NERV) jako jedno z opatření ke snížení zadlužování. Poukazovala na vysoké výdaje na penze i ztráty kvůli dřívějšímu opuštění pracovního trhu. Podle některých kritiků kabinet kroky k omezení podnikl pozdě.