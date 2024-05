ČT a ČRo získají ze zvýšení poplatků příští rok zhruba 1,2 miliardy korun

Česká televize získá příští rok díky zvýšení koncesionářských poplatků navíc do rozpočtu 865 milionů korun, Český rozhlas bude mít o 331 milionů Kč více. Ministerstvo kultury navrhuje zvýšit od roku 2025 televizní poplatek o 15 Kč na 150 korun měsíčně a rozhlasový poplatek o deset na 55 Kč. Na dnešní tiskové konferenci to uvedl ministr kultury Martin Baxa (ODS). Původní návrh novel z loňského roku kritizovala komerční média.

Poplatky u obou veřejnoprávních firem tvoří většinu příjmů. V ČT se přitom poplatek neměnil od roku 2008 a u ČRo od roku 2005. Podle návrhu mediálních novel by v dalších letech poplatky vláda mohla zvyšovat svým nařízením o šest procent, pokud by od poslední změny inflace překročila šest procent. Návrh navíc prodlužuje osvobození ČT i ČRo od placení DPH. Zatímco nové příjmy budou nabíhat postupně, tak DPH by firmy musely platit hned.

Přepracovaný návrh i nadále počítá s rozšířením počtu plátců. Nově mají poplatek hradit všichni, kteří disponují jakýmkoliv zařízením umožňujícím příjem veřejnoprávních médií, tedy i mobilem, tabletem nebo počítačem. O těchto uživatelích mají ČT a ČRo mimo jiné informovat poskytovatelé internetového připojení. Podle generálního ředitele ČRo Reného Zavorala je finální návrh kompromisem, který vzešel z jednání s politiky a komerčním sektorem.