Další očkovací místo bez registrace vznikne v obchodním centru na Smíchově

Očkovat lidi, kteří se dopředu nezaregistrovali, by podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) mohla i některá běžná očkovací centra. Řekl to novinářům po jednání sněmovních výborů pro zdravotnictví a školství. Podobná centra, jako nedávno otevřená v Praze na hlavním nádraží a v nákupním centru Chodov, by se podle něj mohla příští týden otevřít tři. Jedno má být v Brně. V pondělí se otevře očkovací místo v obchodním centru na pražském Smíchově, napsal ministr později na twitteru.

Zájem o dvě nová centra je podle něj až překvapivý, denně se tam chtějí nechat očkovat stovky lidí. Jestli je víc motivuje to, že se nemusí registrovat předem, nebo losování o věcné ceny, nechtěl spekulovat.

Správa železnic v úterý sdělila, že hledá vhodná místa na nádražích napříč celou zemí, především v krajských městech. Pravděpodobná jsou podle dostupných informací například na nádražích Brno-Královo Pole, Ostrava hlavní nádraží, Hradec Králové hlavní nádraží nebo ve Středočeském kraji v Kolíně. Zatím není jasné, jestli se i v nových centrech počítá s dodatečnou motivací očkovaných formou losování o ceny.