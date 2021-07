V Praze na Smíchově se otevře třetí místo k očkování proti covidu bez registrace

Třetí místo, kam mohou dorazit zájemci o očkování proti covidu-19 bez předchozí registrace, se dnes otevírá v Praze v obchodním centru na Smíchově. V hlavním městě od minulého týdne fungují dvě obdobná místa v nákupním centru na Chodově a na hlavním nádraží, tuto středu je v plánu otevření míst bez objednání také v nákupních centrech Karolina v Ostravě a Olympia v Brně. V obchodním centru Nový Smíchov se bude očkovat denně od 09:00 do 20:00, provoz bude mít na starost motolská fakultní nemocnice.

Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) se postupně otevřou očkovací centra bez objednání ve všech krajských městech. Připravují se projekty v Ústí nad Labem a Liberci, zájem projevil i Hradec Králové. Provoz míst by měly zajišťovat místní nemocnice. V příhraničních regionech je nejméně očkovaných nad 60 let. Do obcí by mohly zamířit mobilní týmy, řešením je i svoz lidí na očkování, řekl Babiš.