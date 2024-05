Desítka lékařů, kteří uprchli z Ukrajiny, začne zřejmě už letos léčit první české pacienty

První ukrajinští lékaři, kteří utekli před válkou do Česka, by mohli na podzim začít léčit pacienty. Řekl to místopředseda Společnosti všeobecného lékařství Cyril Mucha. O možnost pracovat jako lékař v Česku usiluje několik desítek ukrajinských doktorů a doktorek, prvních zhruba deset z nich se blíží závěrečné zkoušce. Lékaři z Ukrajiny musí v Česku počkat na uznání diplomu, to může podle Společnosti všeobecného lékařství trvat i rok a půl. Skládají dvě zkoušky a absolvují také půlroční neplacenou stáž v nemocnici. Až poté můžou k závěrečné zkoušce. Bez uznaného diplomu a závěrečné zkoušky můžou lékaři z Ukrajiny pracovat jen v pomocných profesích nebo úplně mimo zdravotnictví. Podle Společnosti všeobecného lékařství na takových pozicích v Česku pracují desítky lékařů z Ukrajiny.