Desítky lidí se dnes rozloučily s režisérkou Marií Poledňákovou

Desítky lidí se dnes přišly do strašnického krematoria rozloučit s Marií Poledňákovou, autorkou oblíbených televizních komedií a filmů. Režisérka a scenáristka zemřela 8. listopadu ve věku 81 let. Kromě rodiny a přátel přišli na poslední rozloučení s filmovou autorkou herečtí kolegové, především ti, které do svých filmů obsadila.

Před rakví promluvili Pavel Nový, Vlastimil Harapes a Eva Holubová, na obřad přišli také Jiří Bartoška nebo Eliška Balzerová. "Budu na ni vzpomínat jako na člověka, s nímž jsem strávil mnoho pracovních dnů, protože jsem s ní točil filmy Líbáš jako bůh a Líbáš jako ďábel. Dělala mainstream na té úrovni, na které už se dneska nedělá. Dělat veselohru je strašně těžké," řekl před obřadem novinářům Bartoška.

Prostor před krematoriem dnes zdobila velká obrazovka s portrétem režisérky, obřad po několika skladbách a projevech přátel zakončil sestřih z nejznámějších scén z jejích nejslavnějších filmů. Přítomní pak rakev na poslední cestě vyprovodili dlouhým potleskem.