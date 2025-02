Detektivové NCOZ se zabývají třemi desítkami kauz porušování protiruských sankcí

Policejní Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) prověřuje, nebo vyšetřuje zhruba tři desítky případů porušování protiruských sankcí. Serveru Odkryto.cz to v rozhovoru řekl ředitel útvaru Jiří Mazánek. Část případů se podle něj týká i doby před začátkem ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. "Bavíme se dneska přibližně o třech desítkách případů, které my vlastně prověřujeme, nebo vyšetřujeme a neustále se objevují nové kauzy a případy," uvedl Mazánek. Mezinárodní sankce se týkají lidí i firem podílejících se na invazi. Firmy ze sankčního seznamu mají zmrazený majetek a je například zakázáno s nimi obchodovat. Svůj vnitrostátní sankční seznam má i Česká republika. Část případů NCOZ sahá i do let před ruským útokem. "Veřejnost to vnímá tak, že válka začala v roce 2022, kdy Rusko napadlo Ukrajinu v současném rozsahu. Ale uvědomme si, že (ukrajinský poloostrov) Krym byl zabraný (Ruskem) v roce 2014 a už v roce 2014 byly uvaleny první sankce na Ruskou federaci, které jsou i součástí některých kauz, které my prověřujeme," řekl šéf NCOZ.