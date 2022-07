Diplomatka cestovala přes zprostředkovatelskou agenturu. stát tak zaplatil o statisíce víc

Bývalá česká generální konzulka v brazilském Sao Paulu Pavla Havrlíková cestovala přes zprostředkovatelskou agenturu. Stát kvůli tomu za její letenky zaplatil o 420 tisíc korun víc, než byla jejich běžná pořizovací cena. Vyplynulo to z dřívější kontroly ministerstva zahraničí, která se zaměřila na cesty diplomatky v letech 2016 až 2019. Havrlíková se podle informací Českého rozhlasu má do Brazílie vrátit, a to přímo na post velvyslankyně. Výsledky prověrky si proto akuálně vyžádal přímo ministr Jan Lipavský za Piráty. Havrlíková ani zprostředkovatelská agentura Carlson Wagonlit na dotazy k výsledkům kontroly nereagovaly. Kauzu prověřovala i policie, ale nakonec vyhodnotila, že nejde o trestný čin.

Ze závěrů kontroly například plyne, že pořizovací cena letenky Havrlíkové na poradu do Prahy v roce 2018 stála 87 tisíc korun, konzulát za ni agentuře zaplatil 140 tisíc.