Dirigent Jakub Hrůša oznámil další spolupráci s římským orchestrem Národní akademie Svaté Cecílie

Jakub Hrůša bude od sezony 2021/2022 hlavním hostujícím dirigentem legendárního orchestru Národní akademie Svaté Cecílie (Accademia Nazionale di Santa Cecilia) v Římě. Zároveň zůstává šéfdirigentem Bamberských symfoniků a hlavním hostujícím dirigentem České filharmonie. Jmenování dnes představitelé italského hudebního tělesa oznámili na tiskové konferenci v Římě.

V čele orchestru Národní akademie Svaté Cecílie se Hrůša představil již v roce 2016 při interpretaci Smetanovy Mé vlasti a se dvěma dalšími velmi úspěšnými koncerty v letech 2018 a 2019. Letos s ním oslavil v přímém přenosu na italské televizní stanici RAI 1 založení Italské republiky. "Lidská energie, se kterou italští hudebníci v Římě jdou do každého uměleckého projektu, je nesrovnatelná s většinou toho, s čím jsem se ve světě setkal," uvedl Hrůša. "Navíc dávají v případě, že jsou nadšení, svou radost tak nepokrytě najevo, že by musel být člověk z umělé hmoty, aby ho to do morku kostí neinspirovalo," dodal.