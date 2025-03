Do Česka se začali vracet čápi bílí, loni tu vyvedli rekordních přes 2500 mláďat

S nástupem teplejších dní se do Česka začali vracet čápi bílí. Obsazených už je 92 čapích hnízd a Česká společnost ornitologická (ČSO) vyzývá veřejnost k jejich sledování, mapu hnízd má na webu. Čápům bílým se v Česku daří, loni vyvedli dosud nejvyšší zaznamenaný počet mláďat, kterých proti předchozímu roku přibylo téměř o pětinu na víc než 2500. ČSO to uvedla na svém webu. K 12. březnu se váže známá pranostika Na svatého Řehoře, čáp letí přes moře a žába hubu otevře. První čápi se letos do Česka začali vracet v únoru. "Většina obsazených hnízd je zatím na západě Česka. Ptáci z této oblasti migrují takzvanou západní tahovou cestou a zimu přečkávají převážně v jihozápadní Evropě. Na rozdíl od čápů, kteří využívají východní tahovou cestu a zimují až v jižní Africe, to k nám mají mnohem blíže. První přílety čápů z afrických zimovišť na Vysočinu a východ Česka zaznamenáváme teprve od uplynulého víkendu," uvedla Gabriela Dobruská, která se v ČSO věnuje koordinaci programu Čapí hnízda.