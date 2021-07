Do kampaně proti odpadkům se zapojí všechny národní parky v Česku

Do osvětové kampaně Není zvěř jako zvěř 2021, která má omezit znečišťování přírody, se letos zapojí všechny české národní parky. Kampaň, kterou původně předloni spustil Krkonošský národní park (KRNAP), upozorňuje na to, že co si lidé do lesa přinesou, mají také odnést. Mluvčí KRNAP Radek Drahný o rozšíření kampaně informoval v tiskové zprávě. Na osvětové akci s parky spolupracuje ministerstvo životního prostředí. "Základ kampaně bude ležet v komunikaci na sociálních sítích, a to i díky možnosti komunikovat spontánní edukační a informační obsah zábavnou formou. Dalšími dílky informační kampaně budou kontaktní akce v krajských městech i ve spádové oblasti českých národních parků, mediální PR a online reklama," uvedl Drahný. Kampaň, jejíž nová etapa začne v průběhu července, k upozornění na problém odpadu v přírodě využívá pojmenování odpadků názvy inspirovanými faunou i flórou. Ve vizuálu tak například pracuje s "nedopalkem smrdutým", "zátkovcem pivenkou" nebo "lahvoněm skleněncem". Podle zástupců KRNAP netvoří nevhodně se chovající návštěvníci parků vysoký podíl, v absolutních počtech však jde o velké množství lidí. Ačkoliv se každoročně konají akce, při nichž lidé odpadky sbírají, chtějí posílit prevenci vzniku odpadu.