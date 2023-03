Moravská Amazonie. Jedinečné území na soutoku Moravy a Dyje se stane chráněnou krajinnou oblastí

Příroda nebude čekat, až se u stolu dohodneme, jestli tady má být národní park nebo něco jiného.

Soutok potřebuje celoplošnou ochranu, co nejdřív. Proto dává CHKO smysl. Ještě to bude spousta práce, ale příroda si to zaslouží. A my taky. Držím palce a díky @hladikpe za přístup. https://t.co/MR2LBsF6JM pic.twitter.com/Dvz1vB3QYZ