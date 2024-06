Do Krkonoš se vrací ohrožený druh motýla jasoně červenookého

Ochránci přírody dnes v Krkonoších vypustili do volné přírody přes 50 jedinců kriticky ohroženého druhu motýla jasoně červenookého. Je to o rok později, než předpokládali, uvedl David Číp z Mezinárodní ochranářské skupiny JARO. Vypuštění jasoně červenookého do volné přírody předcházela úprava vybraného a nezveřejněného místa tak, aby motýlu, kterému hrozí vyhynutí v ČR i v zahraničí, vyhovovala.

Organizátoři projektu vnímají tohoto motýla, který v Česku vyhynul v roce 1935, jako symbol ochrany horské přírody. V 80. letech minulého století se jej podařilo vrátit na severní Moravu do Štramberka, kde slabá populace stále žije.

Loni pokus o první vypouštění motýlů na zkoušku ztroskotal kvůli komplikacím v záchranné motýlí stanici. "Technologii chovu se ale podařilo upravit, a tak se letos vylíhla třetí generace, která konečně může ven," řekl Číp. Ochránci přírody budou pozorovat, zda se motýlům v obnovených podmínkách krkonošské přírody bude dařit.