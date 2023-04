Do potravinové sbírky se v Česku zapojilo rekordních 1540 obchodů

Do potravinové sbírky se dnes po celé České republice zapojil rekordní počet 1540 obchodů. Oproti předchozím rokům je to o stovky více, do sbírky se zapojuje i čím dál více dobrovolníků. Novinářům to řekl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR) Tomáš Prouza. Podle organizátorů sbírky jsou potravinové banky v poslední době pod enormním náporem, důvodem je zejména zdražování potravin a narůstající počet lidí ohrožených chudobou. Loni podle pořádající České federace potravinových bank podpořily banky 300.000 lidí, o 30 procent více než v roce 2021. Potravinová sbírka se koná dvakrát ročně, pravidelně na podzim a na jaře. Lidé v nich mohou darovat zboží potřebným, poptávka je hlavně po trvanlivých potravinách a drogistickém zboží. Některé obchody nabízejí i předpřipravené balíčky. Dary zákazníků budou potravinové banky postupně rozdělovat osamělým seniorům, rodičům samoživitelům, rodinám v nouzi a dalším potřebným.