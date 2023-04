Téměř 400 tun potravin. Sbírka opět naplnila sklady potravinových bank, počet lidí v nouzi ale roste

Zhruba 394 tun potravin, z nichž lze připravit až 788 tisíc porcí jídla. Takové množství letos Češi darovali do jarní Sbírky potravin. Přispěli i 44 tunami drogerie a hygienických potřeb, které potravinové banky lidem v nouzi také poskytují. Je to o desítky tun více než loni na jaře, na podzim se ale vybralo 520 tun zboží. Zdražování dostává do složité existenční situace stále více lidí.

„Jmenuji se Anička, synovi jsou dva roky, bydlíme čtyři měsíce v azylovém domě. Nemáme nikoho. Mám rodičovskou 7300 korun a 500 korun příspěvek. Tady zaplatím nájem, a co mi zbyde? Někdy tři tisíce, někdy tři a půl tisíce. Nejvíce mě potěší něco pro malého,“ popisuje svoji situaci na videu České federace potravinových bank jedna z matek samoživitelek.

Potravinová banka | Foto: Anna Vrhelová, Český rozhlas

Právě jim podle federace bank pomáhá 66 procent organizací odebírajících potraviny ze Sbírky. Pomoc ale míří také za rodinami v krizi, pěstounskými rodinami, hendikepovanými občany, opuštěnými seniory či lidmi bez domova.

„Z našich statistik vyplývá, že počet lidí v nouzi se průběžně zvyšuje. Důvodem je přetrvávající stav způsobený vysokou mírou inflace a s tím souvisejícími vysokými cenami energií a dalších základních potřeb,“ upozornil v tiskové zprávě Aleš Slavíček, předseda České federace potravinových bank.

Díky Sbírce se potravinové banky, které již zely prázdnotou, opět naplnily. Všichni dárci si podle Slavíčka zaslouží obrovské poděkování. „Protože jasně prokázali, že jim není lhostejný osud lidí nacházejících se v obtížné životní situaci,“ uvedl.

Více dobrovolníků

Sbírka potravin je jednou z největších charitativních akcí v České republice a jsou do ní po celé zemi zapojeny tisíce lidí z řad dobrovolníků, zaměstnanců prodejen a neziskových organizací. V sobotu se do akce zapojil po celé České republice rekordní počet obchodu - 1 540. Oproti předchozím rokům je to o stovky více, do sbírky se zapojuje i čím dál více dobrovolníků.

„Musím smeknout před dobrovolníky a všemi zaměstnanci jednotlivých obchodů, a to za jejich ochotu a obětavost během celého sbírkového dne. Bez nich by celá akce rozhodně nešla realizovat,“ dodal uznale Slavíček.

Sbírka potravin se od roku 2019 koná vždy dvakrát ročně, a to na jaře a na podzim. Je organizována Českou federací potravinových bank, Svazem obchodu a cestovního ruchu spolu s klíčovými obchodními řetězci působícími na českém trhu a s partnery z neziskového sektoru.

Jak nedávno uvedl Svaz obchodu a cestovního ruchu, celkově se ve sbírkách potravin od roku 2013 do loňského roku vybralo přes 4 200 tun potravin, což odpovídá zhruba 8,4 milionu porcí jídla. „Sbírka potravin patří mezi významné nestátní pilíře pomoci obyvatelům v obtížné životní situaci,“ zdůraznil prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.