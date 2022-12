Potravinové banky čelí před Vánoci náporu žadatelů. Lidí v nouzi přibývá

Ekonomická krize zasahuje stále více českých domácností. Zaznamenávají to i potravinové banky, na které se s žádostí o pomoc obrací stále více lidí v nouzi. Podle dat České federace potravinových bank se počet jejich klientů meziročně zvýšil zhruba o čtvrtinu. Důvodem je vysoká inflace a zdražování životně důležitých komodit.

Foto: Potravinová sbírka

Pomoc potravinových bank je zaměřena zejména na seniory, rodiny v krizi, rodiče samoživitele, pěstounské rodiny, hendikepované občany či lidi bez domova. Podzimní sbírka potravin sice vynesla vybrat 526 tun potravin a 58 tun drogistického zboží, zásoby ve skladech se ale rychle tenčí.

Podle zástupců potravinových bank totiž skokově přibylo množství lidí, kteří jsou v nouzi a potřebují potravinovou pomoc. Z dat České federace potravinových bank vyplývá, že se počet klientů bank meziročně zvýšil zhruba o čtvrtinu. Do poloviny listopadu si pro jídlo přišlo 270 tisíc lidí, což je zhruba o 70 tisíc více než za celý loňský rok.

„Je smutnou realitou, že počet lidí v nouzi intenzivně narůstá, a to i těch, kteří dosud tento druh pomoci nepotřebovali,“ uvedla ředitelka federace Veronika Láchová.

Mezi klienty bank totiž roste počet těch, kteří sice nejsou závislí na sociálních dávkách, ale kvůli rostoucím cenám potravin a vyšším výdajům za bydlení a energie, jim plat už nestačí. Přibývá hlavně mladých rodin s malými dětmi nebo seniorů.

Vánoce zvládneme

Foto: Daniela Brychtová, Český rozhlas

Velký nápor zažívají banky tradičně v předvánočním období. Podle Veroniky Láchové ale nárůst žadatelů není aktuálně tak výrazný jako ve třetím čtvrtletí a potravinové banky se zatím před Vánoci zvládají dostatečně předzásobit.

„Zatím toho jídla v tuto chvíli, i díky sbírce potravin, ve které velmi štědře přispěla celá řada lidí, to vypadá, že Vánoce budeme schopni zásobit. A vypadá to, že budeme schopni zásobit i první kvartál - do další jarní sbírky. Ale pravdou je, že u nás je vždy nejtěžší konec ledna a začátek února,“ řekla Láchová Českému rozhlasu.

Potravinové banky jsou samostatné neziskové organizace - regionálních poboček je po celém Česku 15 a na národní i nadnárodní úrovni je zastupuje Česká federace potravinových bank. Potraviny získávají banky od obchodních řetězců, z potravinových sbírek, evropského programu potravinové pomoci, od zemědělců, producentů či jednotlivců.

Na to, aby ony samotné dělaly balíčky pomoci, většinou kapacitně nestačí a tak spolupracují s desítkami organizací napříč republikou a potraviny distribuují potřebným postupně. Od příštího roku ale Česká federace potravinových bank chystá společně s ministerstvem práce a sociálních věcí v krajích takzvané výdejny potravin. Díky nim bude pomoc pro lidi dostupnější.