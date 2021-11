Do Prahy přicestují v březnu dva luskouni ze zoo v Tchaj-wanu

Dvojice luskounů přicestuje do Prahy ze zoologické zahrady v tchajwanské metropoli Tchaj-pej v březnu. Chovný pár luskounů bude obývat expozici Indonéská džungle v pražské zoo. Na sociálních sítích to uvedl pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Doplnil, že v Evropě zatím chová luskouny jediná zoo. Dar je součástí spolupráce obou metropolí, které loni podepsaly partnerskou smlouvu.

Dovoz luskounů krátkoocasých z Tchaj-peje zkomplikovala podle ředitele pražské zoologické zahrady Miroslava Bobka pandemie covidu-19, podle dřívějších plánů měla dvojice luskounů v Česku být už v zimních měsících. Převoz z Tchaj-wanu do Česka podle ředitele Bobka ovlivnilo rovněž to, že samice Run Hou Tang má nyní potomka, kterého v zoo v Tchaj-peji odchová. Mládě do Prahy cestovat nebude.

Luskoun je šupinatý savec, který se živí mravenci a termity. Nyní je tento druh na pokraji vyhynutí a patří mezi nejčastěji pašovaná zvířata.