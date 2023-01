Do volebních štábů přišli kandidáti

Kandidát na prezidenta Petr Pavel poděkoval voličům, že přišli hlasovat, a uvítal vysokou průběžnou volební účast. Poděkoval také svým soupeřům za způsob vedení kampaně, podle něj byla většinou korektní. Armádní generál ve výslužbě to považuje za důkaz, že to s politickou kulturou v Česku není tak špatné.

Danuše Nerudová je se svou kampaní spokojena. Při příchodu do svého volebního štábu dnes řekla, že se dostala tam, kam před ní dosud nepostoupila žádná žena. Mladí také podle ní díky její kampani dostali impulz, že mohou být slyšet. Nerudovou doprovázel manžel a oba synové. Dodala, že se jí v pátek odpoledne po vhození volebního lístku do urny ulevilo. "Mohla jsem konečně po roce se svými přáteli tam, kde bydlím, jít na pivo. Takže to pro mě byl moment velkého uvolnění," řekla Nerudová. Potvrdila, že pak spala poprvé zhruba po roce a půl devět hodin.

Současné předběžné výsledky prezidentských voleb nepovažuje prezidentský kandidát a senátor Pavel Fischer za dobré pro Českou republiku. Novinářům řekl, že v druhém kole podpoří kteréhokoli kandidáta, který bude stát proti bývalému premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Fischer je se 6,42 procenta hlasů na čtvrtém místě. Kampaň podle svého prohlášení založil na silném politickém programu a podpoře od poslanců i senátorů. Do štábu ho přišel podpořit například předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Fischer dodal, že měl pro další prezidentské období pečlivý politický program, který dával smysl. Zda se bude v budoucnu účastnit dalších voleb, se poradí se svým týmem.

Prezidentský kandidát Marek Hilšer označil svůj volební výsledek, který se aktuálně pohybuje kolem 2,6 procenta, za prohru. Doufá, že ve druhém kole vyhraje ten lepší z kandidátů, kterým je podle něj generál Petr Pavel. Hilšer zopakoval, že mnoho jeho voličů ovlivnila obava z toho, aby nezvítězil Andrej Babiš (ANO). Lékař také zmínil, že měl nízkonákladovou kampaň. V politice nekončí. O tom, zda bude obhajovat post senátora, se rozhodne, až to bude aktuální.

Karel Diviš si při příchodu do svého štábu v pražských Holešovicích pochvaloval závěr své kampaně. Nezlobil by se za umístění v první šestici kandidátů, za propadák by naopak považoval výsledek pod tři procenta hlasů. Do volebního štábu dorazil krátce před 14:30 a ocenil zřejmě vysokou volební účast v prvním kole prezidentské volby. Podnikateli v IT technologiích a bývalému sportovní komentátorovi průzkumy veřejného mínění ani kurzy sázkařů šanci na druhé kolo nedávaly.

Prezidentský kandidát Jaroslav Bašta (SPD) se nedomnívá, že hlasy pro něho uberou hlasy Andreji Babišovi. Uvedl to po příchodu do volebního štábu. Za chybnou hypotézu označil prohlášení konzultanta Karla Komínka z Institutu politického marketingu, že čím více hlasů získá Bašta, tím méně jich dostane Babiš.

Podle prezidentského kandidáta Tomáše Zimy, který je po sečtení poloviny hlasů v prvním kole poslední, se ukázalo, že úspěch ve volbách záleží na penězích vložených do kampaně. Novinářům ve svém štábu kolem 15:15 řekl, že zatím nebude nikomu z kandidátů vyjadřovat podporu a nevyloučil kandidaturu do Senátu. Předběžná čísla podle něj ukazují, že předvolební průzkumy jsou zavádějící, protože Andrej Babiš (ANO) má o deset procent více, než předpovídaly, zatímco Danuše Nerudová je zhruba na polovině předpovídaného podílu.