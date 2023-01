Pavel nebo Babiš? Souboj prezidentských kandidátů byl v prvním kole velmi těsný

Příštím prezidentem Česka bude buď bývalý představitel české armády a NATO Petr Pavel nebo předseda ANO a expremiér Andrej Babiš. Oba postoupili do druhého kola prezidentských voleb, ve kterých voliči vybírali z osmi kandidátů. Výsledek je velmi těsný.

Andrej Babiš | Foto: Michaela Říhová, ČTK

Závěr sčítání byl dramatický. Celou dobu vedl Andrej Babiš, těsně před koncem ho předstihl Petr Pavel. Po sečtení více než 99 procent okrsků získal Pavel 35,39 procent, Babiš 35. Oba tyto postupující kandidáty bude dělit zřejmě nejmenší rozdíl hlasů v dosavadních prvních kolech prezidentské volby.

Postup obou favoritů předpovídaly jak poslední předvolební průzkumy, tak kurzové sázky. Podle aktuálních údajů přišlo k volbám víc než 68 procent voličů. Před pěti lety to bylo 62 procent lidí.

Danuše Nerudová | Foto: Michal Kamaryt, ČTK

Někdejší spolufavoritka, profesorka a bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová získala průběžně zhruba 14 procent hlasů. Senátor Pavel Fischer (nezávislý), který byl před pěti lety v prezidentské volbě třetí se ziskem deset procent hlasů, nyní obsadí čtvrtou příčku se zhruba sedmi procenty. Ostatní kandidáti skončili pod pěti procenty.

Pavel poděkoval za podporu protikandidátům. Babiš kritizoval jeho komunistickou minulost

Kandidát Petr Pavel poděkoval za podporu pro druhé kolo prezidentských voleb poraženým protikandidátům Danuši Nerudové, Pavlu Fischerovi a Marku Hilšerovi. Budou spolu jednat o tom, jak tuto podporu převést do praxe.

Petr Pavel | Foto: René Volfík, iROZHLAS.cz

Pavel také zdůraznil, že se nepovažuje za vládního kandidáta a že je sám v některých otázkách vůči vládě kritický, i když současný kabinet je podle něj lepší než Babišův.

Andrej Babiš (ANO) po příjezdu do štábu na pražském Chodově novinářům řekl, že výsledek prvního kola volby pro něj dopadl fantasticky. Na tiskové konferenci uvedl, že ho mrzí, že je považován za zlo. Uvedl, že v příštích čtrnácti dnech očekává kompromitující materiály. Napadl také komunistickou minulost svého protikandidáta Pavla. Mimo jiné uvedl, že člověk, který vítal invazi vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968, to dotáhl až do vojenského výboru NATO.

Vzápěti na to zareagoval Petr Pavel. Uvedl, že pokud bude kampaň před druhým kolem podobná jako Babišova tisková konference po prvním kole, bude to z jeho strany samá lež. Dodal, že Babišova kritika ukázala, že ztrácí hlavu už při rozdílu tří desetin procenta mezi kandidáty.

Světové agentury si všímají těsného rozdílu mezi kandidáty na prezidenta

O výsledcích prvního kola prezidentských voleb v České republice dnes podrobně informovaly všechny hlavní světové agentury. Agentura Reuters si všímá malého rozdílu mezi kandidáty na prvních dvou místech, Andrejem Babišem a Petrem Pavlem. Poznamenává, že druhé kolo nebude pro bývalého premiéra Babiše jednoduché. Nový prezident nahradí Miloše Zemana, který byl hlavou státu po dvě funkční období.

Petr Pavel | Foto: Vít Šimánek, ČTK

Generála ve výslužbě Petra Pavla agentura Reuters označuje za silně prozápadního. Jak uvádí, Pavel podporuje další vojenskou pomoc Ukrajině i přijetí eura. Babiš, který v ČR vybudoval chemické, zemědělské a mediální impérium, jež je nyní ve svěřenských fondech, by byl "menší změnou, protože sdílí Zemanovy vřelé vztahy s maďarským premiérem Viktorem Orbánem, jenž vede se svými partnery z EU spory ohledně právního státu". Babiš se rovněž vyslovil proti větší české vojenské pomoci pro Ukrajinu. Současná česká vláda přitom patří mezi nejoddanější stoupence Kyjeva na Západě.

Zájem o volby byl i mezi Čechy v zahraničí

Foto: Jan Kaliba, Český rozhlas

Voleb se zúčastnilo i hodně Čechů v zahraničí. První kolo přilákalo například v Bruselu k urnám 1267 Čechů, což je zhruba o dvě stovky více než při minulých volbách před pěti lety. ČTK to sdělila konzulka Sandra Miholová, podle níž je v posledních letech v Belgii o české volby trvale stoupající zájem. Většinu českých voličů na české ambasádě v belgické metropoli tradičně tvořili lidé pracující v institucích EU či v českých zastupitelských úřadech a organizacích. Lidé oslovení ČTK většinou popisovali, že chtějí zásadně změnit poměry na Hradě a podpořit prozápadního kandidáta, který bude zemi dobře reprezentovat v zahraničí.

Foto: Barbora Navrátilová, Radio Prague International

Na české ambasádě v Bratislavě volilo prezidenta v prvním kole přímé volby 594 Čechů. Více než polovina z nich dala svůj hlas generálovi Petru Pavlovi. Výsledky hlasování dnes ČTK poskytla chargé d'affaires Alena Jermářová. Bývalou rektorku Mendelovy univerzity Danuši Nerudovou volilo 144 lidí. Až na třetím místě skončil předseda hnutí ANO a bratislavský rodák Andrej Babiš.

V Německu hlasovalo 1890 Čechů. "Od půl jedenácté až do uzavření místnosti nebyla chvíle, kdy by u nás nebyl žádný volič," řekl konzul z Mnichova Pavel Bednář. Volby v Kyjevě byly na hodinu přerušené leteckým útokem.

Pavel i Nerudová uspěli v místech svých chalup, Babiš vyhrál v Olbramovicích

Prezidentští kandidáti Danuše Nerudová i Petr Pavel vyhráli první kolo prezidentské volby v místech, kde mají rekreační sídla. Také Andrej Babiš opanoval volby v Olbramovicích ve Středočeském kraji, kde sídlí farma Čapí hnízdo. Naopak Pavel Fischer a Jaroslav Bašta v místech svých chat či chalup neuspěli.

Babiš v Olbramovicích získal 42,11 procenta hlasů, druhý tam skončil Pavel s 29,78 procenta hlasů. Pavel vyhrál prezidentské volby v České Čermné na Náchodsku, kam jezdí na chalupu. Babiš tam skončil druhý s 13,76 procenta hlasů. Nerudová vyhrála v Telecím na Svitavsku, kde má chalupu a kde získala 59,77 procenta. Druhý za ní skončil Babiš s 18,01 procenta hlasů.