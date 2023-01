Češi volí prezidenta, budoucí hlavu státu vybírají z osmi kandidátů

Lidé dostali do schránek celkem devět hlasovacích lístků, do české prezidentské volby ale vstoupilo osm kandidátů - odborový předák Josef Středula z volby odstoupil. Případné hlasy pro něj tedy budou neplatné.

Foto: Barbora Němcová, Radio Prague International

O post hlavy státu se tak uchází jedna žena a sedm mužů - ekonomka a bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová, bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR Petr Pavel, předseda ANO a bývalý premiér Andrej Babiš, senátor Pavel Fischer, poslanec SPD Jaroslav Bašta, senátor Marek Hilšer, podnikatel Karel Diviš a bývalý rektor Karlovy univerzity Tomáš Zima.

Podle posledních průzkumů mají prezidentské volby 2023 tři favority. Do výsledků volby ale výrazně promluví i volební účast. Obě minulá klání o prezidentský úřad doprovázel vysoký zájem voličů - předčil dokonce volby do Poslanecké sněmovny - přes 60 procent. V průzkumu agentury Median pro Český rozhlas z listopadu 2022 uvedlo 62 % z tisícovky respondentů, že se s jistotou chystá vyrazit do volebních místností. Dalších 21 % odpovědělo, že spíše ano.

Volební místnosti jsou otevřené v pátek do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Poté se uzavřou a začne sčítání hlasů. Základem je ruční sčítání okrskovými volebními komisemi.

„Zpracování výsledků voleb v Česku kombinuje to nejlepší z tradičních „ručních“ metod zpracování s využitím moderních technologií. Tím je zajištěna transparentnost a průběžná i zpětná kontrola celého procesu,“ upozorňuje na webu Český statistický úřad.

Foto: Barbora Němcová, Radio Prague International

Pro případ skutečně extrémních událostí typu celoplošného výpadku elektrické energie je pak Český statistický úřad připraven i na možnost kompletního zpracování výsledků voleb bez použití výpočetní techniky či s jejím minimem.

Výsledky 1. kola očekává ČSÚ v sobotu 14. ledna ve večerních hodinách. Pokud žádný z kandidátů nezíská více než padesát procent, bude za dva týdny následovat druhé kolo mezi dvěma nejúspěšnějšími uchazeči o Hrad.

Nástupce Václava Havla, Václava Klause a končícího Miloše Zemana tak Češi poznají nejpozději 28. ledna 2023.