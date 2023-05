Domácnosti si můžou od září požádat o dotace na výměnu starých plynových kotlů za tepelná čerpadla

Stát bude od září dotovat výměnu starých plynových kotlů za tepelná čerpadla. Podmínky čerpání z programu Nová zelená úsporám představil ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL. Finanční příspěvek budou moct domácnosti získat na výměnu plynových kotlů a topidel, která jsou starší než 20 let. Zároveň musí mít už alespoň částečně zateplený dům nebo dům společně s výměnou kotle zateplit. Od září také v programu Nová zelená úsporám dostanou vyšší příspěvek žadatelé, kteří žijí na území znevýhodněných obcí s rozšířenou působností. Dotace se jim má navýšit o deset procent. Týkat by se to mělo lidí přibližně z jedné třetiny území Česka.