Dovoz obuvi klesá, domácímu průmyslu se daří lépe

Množství dovezených párů obuvi do Česka se loni meziročně snížilo ze 77 na 73 milionů, což je nejméně za posledních pět let. Hodnota dovezené obuvi se pohybuje za tu dobu okolo 27 milionů korun, což znamená, že průměrná cena jednoho páru roste. Pokles je daný tím, že se vozí stále méně obuvi z Číny, loni to bylo 31 milionů párů, což je stále nejvíce. Na dalších místech zůstávají poměrně stabilně dovozci z Vietnamu, Kambodži, Polska a Německa, vyplývá z informací, které ČTK získala na brněnských veletrzích Styl a Kabo od České obuvnické a kožedělné asociace (ČOKA).

Pokles dovozu z Číny je daný i rostoucí průměrnou cenou jednoho páru. Teprve v roce 2015 překročila 100 korun, další čtyři roky se pohybovala už kolem 200 korun a loni činila 268 korun, což je více než cena polské obuvi. Z Vietnamu se loni dovážely boty průměrně za 510 korun za pár. Nízká cena polské obuvi je dána tím, že se vozí ve velké míře nejlevnější typy, což jsou plastové pantofle.

Hitem se naopak stává ručně šitá obuv na míru od předních českých designérů a velkým trendem je také čím dál vyšší poptávka po barefoot obuvi, kterou vzhledem k její jednoduché konstrukci začali vyrábět menší výrobci a živnostníci.

Objem vývozu z Česka je dlouhodobě částečně zkreslený tím, že se reexportuje dovezená obuv. Tuzemské firmy, které ještě zůstaly, přecházejí často na konstrukčně složitější výroby s vyšší užitnou hodnotou a moderním designem, aby obstály v silné konkurenci. Daří se jim exportovat 70 až 80 procent produkce, zejména do zemí Evropské unie. Loni se v Česku vyrobilo 4,2 milionu párů obuvi a je to nejvíce od roku 2011