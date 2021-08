Dovoz zboží do Česka rostl poprvé po 12 měsících rychleji než vývoz

Vývoz zboží z Česka do zahraničí zaostává za dovozem do tuzemska. Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu skončil červnový zahraniční obchod se schodkem téměř 7 miliard korun. Oproti minulému roku to je pokles o 41 miliard. Červnovému schodku přitom předcházelo 12 měsíců, kdy vývoz nad dovozem převládal. Podle úřadu je aktuální výsledek ovlivněný poklesem automobilového obchodu. Naopak příznivě se na bilanci podepsal obchod se dřevem a dřevěnými výrobky a také s produkty, které souvisí s odpady. 65 % vývozu z Česka putovalo do eurozóny. Nejvíc oslabil obchod s Německem a Nizozemskem.