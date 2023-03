Vesnické obchůdky zanikají. Hybridní prodejny by mohl podpořit program Obchůdek 21+.

Vesnické prodejny zažívají už několik let těžké časy. Řada z nich zanikla, jiné přežívají díky dotacím od obcí a krajů. Přitom venkovské oblasti tvoří 70 procent území Česka. Hybridní prodejny na vesnicích by mohl podpořit program Obchůdek 21+. Obce plánují samoobslužné prodeje i výdejní boxy. Jak říká poslanec Tomáš Dubský (STAN), obchod na vesnici není byznys, ale služba.

Část pracovní doby malých prodejen by mohla být samoobslužná. Taková prodejna je například v Bítovanech na Chrudimsku. Vznikla loni v létě s podporou kraje. Prodejní doba je neomezená, na vstup zákazníci potřebují mobilní aplikaci. Vnitřek sledují kamery. Obsluha je tam jen dopoledne. Podíl samoobslužného prodeje se pohybuje kolem 60 procent, ale koloniál si na sebe zatím nevydělá.

Obec Přívrat na Orlickoústecku zase zvažuje, že zřídí výdejní boxy, lidé by si tak mohli vyzvednout nákup i po zavírací době. Právě ta je často pro mnoho lidí nevýhodná.

"Když si odpoledne nekoupíte čerstvé pečivo, tak ti pracující lidé jedou rovnou do jiného obchodu," říká starostka Sovětic Miroslava Kdoulová. To potvrzuje i starosta František Šafka ze Šaplavy.

"Lidi sem už nechodili nakupovat, to byl největší problém. Ten nájemce, co to měl, už to nezvládal, i když jsme mu dali nějakou dotaci a snažili jsme se mu přispívat. Je nás 120 obyvatel, a když vám chodí 10 lidí nakupovat, tak to je neudržitelné."

Ve vesnicích do 200 obyvatel zavřel každý pátý obchod, ve větších s maximálně pěti sty lidmi skončil každý desátý. Největší úpadek byl v Ústeckém a Středočeském kraji. Venkovské oblasti přitom tvoří 70 procent území Česka a zachovat tam obchod a služby je zásadní. Jinak lidé odcházejí za prací jinam.

Již 8 krajům byla schválena dotace v rámci druhé výzvy Programu Obchůdek 2021+ ve výši 32 mil. Kč. Jedná se o dotace na provozní výdaje (především energie) pro maloobchodní prodejny v obcích do 1000 obyvatel.#obchudek2021+, #podpora pic.twitter.com/JWf11KXRtG — MPO ČR (@mpo_tweetuje) September 22, 2022

Letos Obchůdek Plus poskytne 52 milionů korun

Dotační program Obchůdek Plus může být variantou, jak zachovat obchody v menších obcích. Program má zatím fungovat do roku 2025, ministerstvo průmyslu a obchodu ho chce prodloužit do roku 2030. Jak uvedl na konferenci Život v obcích 2023+ ministr průmyslu Jan Síkela (za STAN), loni program poskytl přes 31 milionů korun, letos to bude 52 milionů korun.

Foto: Hadonos, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Řadu prodejen uzavřel na jižní Moravě i řetězec COOP. Ale například ve Vískách u Boskovic budovu obchodu od COOPu koupila obec, která našla zkušeného provozovatele. Jak se provoz za první měsíc osvědčil, popisuje starosta Stanislav Kamba za KDU-ČSL.

"Provozovatel dokázal sehnat bohatý sortiment, podařilo se nám získat jednou týdně prodej čerstvého masa. Tržby stouply o 500 procent, takže se to zatím jeví velmi dobře."

Obec chce pořídit v řádu několika týdnů moderní technologie, které umožní bezobslužný provoz v časech, kdy nebude v obchodě prodavačka.

Obchod na venkově není byznys, ale služba

Díky dotacím se podařilo udržet například malou prodejnu se smíšeným zbožím v Dívčím Hradu na Bruntálsku. Jak říká starosta Jan Bezděk, přes den je to i takové informační centrum.

"Sousedé proberou aktuální těžkosti, ale i novinky. Zároveň tady máme i informace, kde se mohou dozvědět o činnosti obce, takže ten obchod je opravdu potřeba zachovat."

Pro dotace není rozhodující, kdo obchod na malé obci provozuje, připomíná místopředseda Sdružení místních samospráv a poslanec Tomáš Dubský (STAN).

"Je to určeno pro prodejny, když je pouze jedna prodejna na malé obci. Nehledí se na to, kdo ji tam provozuje. Tam je potřeba koukat na to, že na té malé obci už to nebývá byznys, ale je to opravdu služba."