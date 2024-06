DPP poprvé vypravil do provozu nové hybridní kloubové autobusy

Pražský dopravní podnik (DPP) poprvé vypravil do provozu s cestujícími hybridní kloubové autobusy Iveco Urbanway Hybrid 18M. Sedm těchto vozů zahájilo svou jízdu na linkách 135, 177, 193, 195 a 197. Další z dvacítky autobusů bude DPP posílat do provozu postupně. Podnik si celkem objednal hybridních vozů přes 140. Právě ty by měly postupně nahrazovat nejstarší a dožívající naftové autobusy. Pro příští rok plánuje DPP zařadit do provozu dalších 50 vozů stejného typu.

Nakoupené autobusy jsou nízkopodlažní s kapacitou 130 cestujících, z toho 35 míst je k sezení. Elektromotor vozu funguje zároveň jako generátor energie, který pomáhá autobusu při rozjíždění nebo podporuje brždění.