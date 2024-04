DPP vypsal tendr za 86 miliard korun na vlaky bez řidiče pro linky metra C a D

Pražský dopravní podnik (DPP) vypsal tendr s předpokládanou hodnotou zhruba 86 miliard korun bez DPH na nákup automatizovaných vlakových souprav určených pro linky metra C a D. Součástí zakázky budou také další potřebné technologie a úpravy stanic a dep. ČTK to dnes v tiskové zprávě sdělil vedoucí komunikačního odboru DPP Daniel Šabík. DPP předpokládá vybrání dodavatele a uzavření smlouvy s ním v říjnu 2025, dodávka vlaků by se měla podle dřívějších informací uskutečnit po roce 2029.