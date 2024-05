„Ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.“ Pražské metro slaví půl století

"Když se podíváme dále do historie, tak první myšlenka na vybudování podzemní dráhy pochází z roku 1898. Následně v roce 1926 vznikla první seriózní technická studie, která položila základ v přípravě projektování podzemní dráhy. Vlastní stavba začala bohužel až o 40 let později v roce 1966. To byl moment, od kterého začaly ty rozkopané ulice a celé budování prvních devíti stanic metra. V 9 hodin 19 minut Gustáv Husák stříhal slavnostně pásku a v 9:24 se vydala první zahajovací souprava do tunelu s oficiální vládní delegací," přiblížil historii vzniku metra Robert Mara, vedoucí archivu Dopravního podniku.

ZAHÁJENÍ PROVOZU NA LINCE C | Přesně před 50 lety 9. května roku 1974 byl zahájen pravidelný provoz s třívozovými soupravami Ečs na první trati pražského metra v úseku Kačerov – Sokolovská (I.C) s 9 stanicemi: Kačerov, Budějovická, Mládežnická (Pankrác), Pražského povstání,…

Metro má dnes 3 linky, 61 stanic a přepraví 1,5 milionu cestujících denně.

Anděl se od jiných stanic liší

Stanice Anděl se dřív jmenovala Moskevská a byla otevřená v roce 1985. Od ostatních stanic se liší, uvedl profesor Tomáš Nigrin z Univerzity Karlovy, specialista na dějiny železnice v českých zemích.

Stanice metra Anděl | Foto: archiv Borise Koguta

"Ta stanice byla specifická tím, že na její konstrukci se podíleli architekti ze Sovětského svazu, takže svým vzhledem odpovídá tomu, jako byste se nacházeli v metru v Moskvě nebo v nějakém jiném městě postsovětského prostoru. A výměnou za to zase pražští architekti se podíleli na stanici metra Pražskaja v Moskvě, která má podobu pražských stanic metra."

Dnes se diskutuje o změně výzdoby stanice. Náměstek pražského primátora pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti) by chtěl plastiku Praha - Moskva upravit, nebo ji zasadit do nových souvislostí. Podle profesora Tomáše Nigrina už byly skulptury jednou odstraněny.

Tomáš Nigrin | Foto: Paul-Henri Perrain, Radio Prague International

"Stojíme vedle eskalátoru u nápisu Moskva - Praha. Mezitím je skulptura - jarní větev stromu s nápisem Mir. To znamená rusky mír. Po roce 1990 byla stanice přejmenována na Anděl, což je historické jméno křižovatky, která se tady nachází. Dočasně byly dokonce tyto skulptury odstraněny a potom vráceny z historických důvodů na své místo. Jediné, co dnes není vidět, je plastika s reliéfem Moskvy, která se nachází u vstupů do eskalátorů. Na tom místě byl vytvořen informační stánek, takže ta plastika je za ním."

Stanice metra byly připravovány i jako kryty z doby studené války.

"Jsou tady podzemní nemocnice, zásobárny vody. Všechny linky jsou propojené. Je tady dokonce propojený i strahovský silniční tunel. Mohly se tady ukrýt v případě jaderné války statisíce Pražanů."

Historický můstek je ve stanici vidět pod sklem

Martin Karlík | Foto: Paul-Henri Perrain, Radio Prague International

Přesunuli jsme se na Můstek, do centra Prahy. Martin Karlík, průvodce Prague City Tourism prozradil, jak ke svému jménu stanice přišla. Cestující tu mohou vidět archeologické pozůstatky středověkého můstku.

Historický můstek ve stanici metra Můstek | Foto: Paul-Henri Perrain, Radio Prague International

"Je tady ulice Na Příkopech. Tam byl příkop původního městského opevnění Starého Města. Přes ten příkop logicky musely vést nějaké mosty do městských bran. Tady vidíme právě ten můstek. To je můstek, který dal celé té oblasti jméno. Když došlo k zasypání těch příkopů, tak i tento můstek byl zasypaný, ale pořád se tomu říkalo Můstek. A když se stavěla stanice metra, tak tady při archeologickém průzkumu ten můstek našli."

Proč se nejstarší linka jmenuje C?

Dříve Sokolovská, dnes stanice Kačerov | Foto: Dopravní podnik hl. m. Prahy

Nejstarší linkou metra je trasa C. Ale proč právě céčko, proč to nebyla trasa A? Mělo to svůj historický důvod, připomněl Robert Mara, vedoucí archivu Dopravního podniku.

"Označení písmene C bylo dědictví po projektu tzv. podpovrchové tramvaje. Když se v roce 1966 začala budovat podzemní dráha, tak to byla koncepce podpovrchové tramvaje. Měly to být nějaké krátké tunelové úseky v centru města, které se zapojí do stávající tramvajové sítě. A v těch tunelech by jezdily klasické tramvajové vozy, jak je známe z pouličního provozu. Až v roce 1967 se ta koncepce změnila na plnohodnotné autonomní metro. Ten úsek C byl takto označen už v tom původním projektu, takže C z tohoto důvodu bylo první."

Stanice Gottwaldova se dnes jmenuje Vyšehrad | Foto: Dopravní podnik hl. m. Prahy

Po roce 1989 došlo i k přejmenování několika stanic.

"Nejvíce přejmenovaných sanic bylo na té nejstarší lince C. Konečná stanice Háje se jmenovala Kosmonautů, nádherná stanice v patě Nuselského mostu se jmenovala Gottwaldova, dnes se jmenuje Vyšehrad, druhá tehdy koncová sanice se jmenovala Fučíkova, dnes Nádraží Holešovice," dodal Robert Mara.



Příběh pražského metra nekončí. V plánu je linka D, která by měla doplnit síť metra především na jihu Prahy, kde vyrostlo několik sídlišť.