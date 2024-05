Důchodovou reformu podle Jurečky není možné dál odkládat

Každý další odklad důchodové reformy by přinesl větší a větší problémy pro příští vlády, ale i občany a budoucí důchodce, řekl před dnešním začátkem projednávání úpravy ve Sněmovně ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Představitelé koaličních stran kritizovali, že předchozí vlády s reformou nepřišly a pouze o ní mluvily. Opozice už ohlásila dlouhá vystoupení svých zástupců. Podle šéfa pirátských poslanců Jakuba Michálka by se mohlo hlasovat ve čtvrtek, přes noc by zákonodárci jednat neměli.

Jurečka dnešek označil za mimořádný, protože se po 30 letech diskusí o reformě začíná konečně jednat. "Jsme v situaci za minutu 12, každé další odložení, byť by bylo politicky jednodušší, bude přinášet větší a větší problémy pro příští vládu, ale i občany a budoucí důchodce," uvedl ministr. Poděkoval koaličním partnerům za věcné a korektní jednání.