Dům zahraniční spolupráce: Do zahraničí na Erasmus vyjelo za 25 let asi 411 tisíc Čechů

Na mezinárodní výměny s evropským stipendijním programem Erasmus+ se za 25 let do loňského roku dostalo asi 411.000 Čechů. Nejvíce do zahraničí vyjíždějí studenti a pracovníci vysokých škol. Studenti vysokých škol vyjeli díky programu do roku 2023 na více než 121 a půl tisíce studijních pobytů a 22.628 praktických stáží. Vyplývá to z informací, které ČTK poskytl Dům zahraniční spolupráce (DZS). Erasmus začal fungovat v roce 1987, Česko se do něj zapojilo od roku 1998. Jedná se o největší evropský program ve vzdělávání. V současnosti je otevřen nejen vysokoškolákům, ale i žákům středních a základních škol, učitelům, pracovníkům s mládeží nebo i sportovním trenérům. Ze zahraničí zavítalo do Česka díky Erasmu+ od roku 1998 do loňska 450.000 lidí. Zájem o příležitosti, které program poskytuje, se podle DZS zvyšuje napříč všemi sektory formálního i neformálního vzdělávání, od roku 2023 se můžou zapojit například i sportovní trenéři a další zájemci ze sportu.