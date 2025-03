Dvořák a Telička se shodli, že i tři procenta HDP na obranu mohou být málo

Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) a bývalý bývalý eurokomisař Pavel Telička se shodují, že i tři procenta hrubého domácího produktu (HDP) na obranu místo současných dvou mohou být málo. Uvedli to dnes v pořadu České televize (ČT) Otázky Václava Moravce. Europoslanec Filip Turek (za Přísahu a Motoristé sobě) nepovažuje za správné určovat konkrétní procenta, podstatné podle něj jsou restrukturalizace armády a investice do její výbavy.

Premiér Petr Fiala (ODS) tento týden opakovaně uvedl, že je potřeba navýšit výdaje na obranu. "Jsem přesvědčen, že naším cílem musí být minimálně tři procenta HDP během několika dalších let," uvedl. Realistické je podle něj zvyšování výdajů o 0,2 procenta HDP ročně a dosažení tří procent HDP je záležitostí několika let.

Telička uvedl, že tři procenta, zvlášť v horizontu několika let, jsou málo. "Chápu, že to nejde udělat ze dne na den, jsou to tendry, musí to zapadat do strategie," připustil. Česko by se ale podle něj mělo inspirovat Polskem, které považuje za příklad hodný následování. "Byť to bude znamenat, že si budeme v jiných oblastech muset utáhnout opasky," řekl. Dvořák s jeho názorem souhlasil. "Myslím, že tři procenta jsou málo," uvedl. Telička ocenil, že Motoristé nastolují téma povinné tříměsíční vojenské služby. Považuje to za signál do debaty, ať už by výsledkem byla dobrovolná či povinná služba. Bylo by to však důležité pro odstrašení potenciálního agresora, míní.