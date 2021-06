easyJet spustí novou linku z Prahy do Barcelony, obnoví i další linky

Letecký dopravce easyJet v červenci spustí novou linku z Prahy do Barcelony, v provozu bude až třikrát týdně. Aerolinky zároveň plánují také obnovení spojení do Amsterdamu a Ženevy. Dnes o tom informovalo Letiště Praha. Nové a obnovené linky z Česka postupně spouštějí i další dopravci. Linka do Barcelony začne fungovat od 19. července.

Aerolinky zároveň v následujících týdnech plánují obnovit také lety z Prahy do Amsterdamu, které budou fungovat až čtyřikrát týdně, na začátku července pak začnou létat dvakrát týdně do Ženevy. Dopravce na své linky z Prahy nasazuje letadla typu Airbus A320 Family. Provoz na pražském letišti v posledních týdnech oživily i další nové nebo obnovené linky. Během června dopravci z letiště létají do více než 70 destinací.